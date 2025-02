Wer zeigt / überträgt Skispringen heute live? Weltcup Willingen live im Free TV und im LIVE STREAM

Im Rahmen des Skispringen Weltcups in Willingen steigt ein Einzelwettbewerb. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

An diesem Wochenende fungiert Willingen als Austragungsort des Skispringen Weltcups. Hierbei steigen am Samstag zwei Durchgänge eines Einzelwettbewerbs. Die Wettkämpfe gehen auf der Mühlenkopfschanze über die Bühne.

Am vergangenen Wochenende traten die Adler in Oberstdorf im Skifliegen gegeneinander an. Zuvor hatte sich am 19. Januar in Zakopane der Österreicher Daniel Tschofenig durchgesetzt. Überdies waren der Norweger Johann Andre Forfang und Tschofenigs Landsmann Jan Hörl aufs Podest gestiegen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skispringen Weltcups in Willingen.