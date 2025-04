Wer zeigt / überträgt Samsunspor vs. Galatasaray heute im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie Samsunspor vs. Galatasaray. Doch wer zeigt / überträgt die Süper Lig heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der türkischen Süper Lig stehen die Partien des 31. Spieltags auf dem Programm. Hierbei findet am Freitag das Aufeinandertreffen Samsunspor vs. Galatasaray statt. Der Rote Blitz und die Löwen, die bislang 51 und 71 Punkte mitnahmen, treten im Samsun-Stadion am 19. Mai gegeneinander an.

Samsunspor gewann nur einen seiner jüngsten sechs Süper-Lig-Auftritte. Dieser Sieg – ein 3:2 gegen Adana Demirspor – war dem Team von Thomas Reis am 9. März nach einem 2:3 gegen Rizespor und einem 2:2 bei Göztepe gelungen. Dann verzeichnete der Rote Blitz eine Nullnummer bei Fenerbahce, ein 0:2 gegen Kasimpasa und am Samstag ein 1:2 bei Antalyaspor. Zeki Yavru hatte in der 52. Minute für Samsunspor ausgeglichen.

Galatasaray war in der 19er-Liga in der vergangenen Runde spielfrei. Die Mannschaft von Okan Buruk entschied zuletzt am 2. April im Pokal ein Interkontinentales Derby bei Fenerbahce mit 2:1 für sich. Damit kehrten die Löwen nach einer 1:2-Auswärtsniederlage gegen Besiktas im jüngsten Meisterschaftsspiel auf die Erfolgsspur zurück. Davor hatten sie im März ein 3:3 bei Kasimpasa, ein 2:1 bei Alanyaspor sowie ein 4:0 gegen Antalyaspor erreicht.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Samsunspor vs. Galatasaray.