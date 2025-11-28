Wer zeigt / überträgt Rot Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute live im Free TV und Live Stream?

Carl Zeiss Jena befindet sich nach 16 absolvierten Spielen auf dem zweiten Platz der Regionalliga Nordost und hat 37 Punkte. Auf den Spitzenreiter Lok Leipzig fehlen sechs Zähler, jedoch hat Lok schon ein Spiel mehr gespielt.

Rot-Weiß Erfurt liegt direkt hinter dem heutigen Gegner auf Rang drei, punktegleich mit dem VSG Altglienicke. Die beiden Vereine stehen bei dreißig Punkten. Erfurt ging erst zweimal in dieser Saison als Verlierer vom Platz, Jena sogar nur einmal.

Beide Teams haben eine starke Offensive. Die Gastgeber erzielten bisher 31 Tore, Carl Zeiss Jena sogar 34. Nur Spitzenreiter Lok Leipzig konnte bisher mehr Treffer als die beiden erzielen (34).

Jedoch ist die Verteidigung der Gäste um Einiges sicherer als die der Erfurter. Jena musste in der bisherigen Saison erst zwölf Gegentreffer hinnehmen (zweitbester Wert hinter Lok), Rot-Weiß Erfurt hingegen schon 22.