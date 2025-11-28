FC Carl Zeiss Jena v FSV Zwickau - 3. LigaGetty Images Sport

Wer zeigt / überträgt Rot Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute live im Free TV und Live Stream?

In der Regionalliga Nordost kommt es zum Topspiel zwischen den Traditionsklubs Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena. GOAL verrät Euch, wo die Partie übertragen wird.

In der Regionalliga Nordost empfangen die drittplatzierten Erfurter am heutigen Samstagabend, 28. November, um 20.20 Uhr die zweitplatzierte Carl Zeiss Jena im absoluten Traditions- und Topduell. Gespielt wird im Steigerwaldstadion in Erfurt.

GOAL verrät Euch alle Infos zur Übertragung der Partie.

    Tolle Nachrichten für alle Fans des ostdeutschen Fußballs: Das Duell zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena könnt Ihr heute live im Free-TV beim MDR verfolgen. Die Übertragung beim öffentlich-rechtlichen Sender beginnt um 20.15 Uhr. Zusätzlich steht für Euch auch ein Livestream auf der Website bereit.

    Carl Zeiss Jena befindet sich nach 16 absolvierten Spielen auf dem zweiten Platz der Regionalliga Nordost und hat 37 Punkte. Auf den Spitzenreiter Lok Leipzig fehlen sechs Zähler, jedoch hat Lok schon ein Spiel mehr gespielt.

    Rot-Weiß Erfurt liegt direkt hinter dem heutigen Gegner auf Rang drei, punktegleich mit dem VSG Altglienicke. Die beiden Vereine stehen bei dreißig Punkten. Erfurt ging erst zweimal in dieser Saison als Verlierer vom Platz, Jena sogar nur einmal.

    Beide Teams haben eine starke Offensive. Die Gastgeber erzielten bisher 31 Tore, Carl Zeiss Jena sogar 34. Nur Spitzenreiter Lok Leipzig konnte bisher mehr Treffer als die beiden erzielen (34).

    Jedoch ist die Verteidigung der Gäste um Einiges sicherer als die der Erfurter. Jena musste in der bisherigen Saison erst zwölf Gegentreffer hinnehmen (zweitbester Wert hinter Lok), Rot-Weiß Erfurt hingegen schon 22.

  • Wer zeigt / überträgt Rot Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

    DuellRot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena
    Datum28. November
    Anpfiff20.20 Uhr
    WettbewerbRegionalliga Nordost, 17. Spieltag
    OrtSteigerwaldstadion, Erfurt
    ÜbertragungMDR

  • Regionalliga Nordost: Die Tabelle

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    11. FC Lok Leipzig17141234:92543
    2FC Carl Zeiss Jena16114133:122137
    3Rot-Weiß Erfurt1686231:22930
    4VSG Altglienicke1693422:15730
    5FSV Zwickau1684424:17728
    6Hallescher FC1674522:18425
    7BFC Preussen1574424:21325
    81. FC Magdeburg II1772829:20923
    9FSV 63 Luckenwalde1572617:19-223
    10Chemnitzer FC1664623:25-222
    11Hertha BSC II1646622:31-918
    12SV Babelsberg 031644823:29-616
    13ZFC Meuselwitz1536616:23-715
    14BFC Dynamo1543818:27-915
    15Greifswalder FC1635817:26-914
    16BSG Chemie Leipzig15411012:20-813
    17FC Eilenburg16151014:30-168
    18Hertha Zehlendorf15141012:29-177

