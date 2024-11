Wer zeigt / überträgt Mike Tyson vs. Jake Paul im LIVE STREAM und live im TV?

Am 16. November findet der Kampf Mike Tyson vs. Jake Paul statt. Wer zeigt / überträgt den Boxfight live?

Am Samstag, dem 16. November, findet in Arlington, Texas (USA), eine große Boxnacht statt: Im Zuge dessen steht in erster Linie der Fight Mike Tyson vs. Jake Paul auf dem Programm. Das AT&T Stadium fungiert als Austragungsort.

Mike Tyson, die lebende Box-Legende, steigt wieder in den Ring. Mit 50 Siegen – und davon 44 per Knock-out – hat er sich längst einen Platz in der Geschichte gesichert. Und auch mit seinen 58 Jahren zeigt er in Trainingsvideos, dass er immer noch die Kraft und Schnelligkeit besitzt, die ihm einst den Spitznamen "Iron Mike" einbrachten.

Auf der anderen Seite steht Jake Paul – ein Social-Media-Star und mittlerweile gar nicht mehr so ganz der "Newcomer" im Boxsport. Nach seiner Niederlage gegen Tommy Fury im Jahr 2023 polierte er seine Bilanz ordentlich auf und fädelte einige Siege. Nach einem Knock-out gegen Andre August im Dezember 2023 gelangen zwei technische K.o.s gegen Ryan Bourland im März und gegen Mike Perry im Juli. So steht er jetzt bei zehn Siegen und nur einer Niederlage. Der 27-Jährige ist inzwischen mehr als nur ein Influencer im Boxring.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Boxkampf Mike Tyson vs. Jake Paul.