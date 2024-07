Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Ukraine heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt das Spiel Marokko vs. Ukraine. Doch wo läuft Olympia heute live im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM?

Bei Olympia gehen die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppe B über die Bühne. Hierbei kommt es im Stade Geoffroy-Guichard in Saint-Etienne zum Aufeinandertreffen Marokko vs. Ukraine. Heute liefern Euch die ARD, Eurosport und DAZN die Wettkämpfe ins Haus. Jedoch steht bislang nicht fest, ob es von der Partie zwischen den Löwen vom Atlas und den Blau-Gelben Live-Bilder geben wird.

Es handelt sich um das zweite Aufeinandertreffen der U23 Auswahlen von Marokko und der Ukraine binnen weniger Monate. Hierbei hatten sich die Blau-Gelben Ende März dank eines Tores von Oleg Ocheretko mit 1:0 (19.) durchgesetzt.

Am Mittwoch startete das Team von Ruslan Rotan mit einem 1:2 gegen Irak in die Gruppe B. Zuvor hatte es etwa im Juni beim Maurice-Revello-Turnier in Frankreich unter anderem Italien und Japan bezwungen. Marokko hatte unmittelbar zuvor nach einer verrückten Schlussphase gegen den Favoriten aus Argentinien mit 2:1 gewonnen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Marokko vs. Ukraine bei Olympia.