Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Irak heute im LIVE STREAM und live im TV?

Am Dienstag steigt das Spiel Marokko vs. Irak. Doch wo läuft Olympia heute live im TV und im LIVE STREAM?

Bei Olympia stehen die Partien des dritten und letzten Spieltags in der Gruppe B auf dem Programm. Hierbei steigt im Allianz Riviera in Nizza die Begegnung Marokko vs. Irak.

Heute übertragen das ZDF, Eurosport und DAZN die Wettkämpfe. Die Sender gaben allerdings bisher nicht bekannt, ob es vom Aufeinandertreffen zwischen den Löwen vom Atlas und jenen von Babylon Live-Bilder geben wird. Möglicherweise stellen das ZDF (zdf.de) oder die ARD (sportschau.de) einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung. Hier müsstet Ihr kurz vor Spielbeginn auf den entsprechenden Seiten nachschauen, ob das tatsächlich der Fall ist.

Die U23-Auswahlen von Marokko und dem Irak waren im Oktober 2023 aufeinandergetroffen, wobei sich die Löwen von Babylon mit 1:0 durchgesetzt hatten.

In der Gruppe B bei Olympia verzeichneten die Marokkaner bisher ein 2:1 gegen Argentinien und ein 1:2 gegen die Ukraine. Soufiane Rahimi erzielte alle drei Tore für das Team von Tarik Sektioui.

Die Löwen von Babylon erlebten nach einem 2:1-Auftaktsieg gegen die Ukraine ein 1:3 gegen die Albiceleste. Aymen Hussein von Al-Quwa Al-Jawiya steuerte zwei der drei Treffer der Elf von Radhi Shenaishil bei.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Marokko vs. Irak bei Olympia.