Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Plymouth Argyle heute live? FA Cup im LIVE STREAM und TV

Heute steigt die Partie Manchester City vs. Plymouth Argyle. Doch wer zeigt / überträgt die FA Cup heute im LIVE STREAM und live im TV?

Im englischen FA Cup 2024/25 stehen die Partien der fünften Runde auf dem Programm. Hierbei geht am Samstag die Begegnung Manchester City vs. Plymouth Argyle über die Bühne. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den Citizens und den Pilgrims seit der Saison 1988/89 steigt im Etihad Stadium.

Manchester City nahm in 27 Auftritten in der Premier League 47 Punkte mit. Im FA Cup hatte sich die Mannschaft von Pep Guardiola zunächst Mitte Januar gegen das viertklassige Salford City mit 8:0 durchgesetzt. Danach gewannen die Citizens am 8. Februar beim League-One-Vertreter Leyton Orient mit 2:1.

Plymouth Argyle sorgte am Folgetag mit einem 1:0 gegen den FC Liverpool für eine faustdicke Sensation. Zuvor hatten die Pilgrims am 11. Januar bei einem weiteren Premier-League-Team, beim FC Brentford, mit demselben Ergebnis gewonnen. Die seit Mitte Januar von Miron Muslic trainierte Elf holte in 34 Championship-Partien 30 Zähler. Doch sorgt sie für die nächste Überraschung im FA Cup?

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Manchester City vs. Plymouth Argyle.