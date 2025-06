Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien (U21 EM) heute im Live Stream und live im TV?

Italien und Spanien treffen heute bei der U21-EM aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag, dem 17. Juni, kommt es in der Gruppenphase der U21-Europameisterschaft zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Italien und Spanien. Anstoß ist um 21.00 Uhr im Anton-Malatinsky-Stadion in Trnava (Slowakei).

Beide Teams konnten ihre ersten beiden Gruppenspiele souverän gewinnen und stehen damit bereits sicher im Viertelfinale. Nun geht es im direkten Aufeinandertreffen nur noch darum, wer sich den Gruppensieg sichert und somit als Erstplatzierter in die K.-o.-Runde einzieht.