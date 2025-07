Der Hamburger SV bestreitet heute gegen den TSV Elstorf das erste Testspiel für die Bundesliga-Saison 2025/26. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie gezeigt wird.

In der Saison 2025/26 feiert der HSV sein Comeback in der Bundesliga. Um bestmöglich vorbereitet zu sein, starten die Norddeutschen heute, am Samstag, den 5. Juli, in die Testspielphase – mit einem Duell gegen den Bezirksligisten TSV Elstorf. Anpfiff am örtlichen Sportplatz in der Schützenstraße (Neu Wulmstorf-Elstorf) ist um 13 Uhr.

SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.