Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. SV Pastow heute im Live Stream und live im Free TV?

Im Landespokalfinale von Mecklenburg-Vorpommern trifft der SV Pastow auf Hansa Rostock. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 24. Mai, steht für Hansa Rostock das Endspiel im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern an. Der Drittligist trifft um 14:30 Uhr auf den Verbandsligisten SV Pastow. Nach dem verpassten Aufstieg und dem Abrutschen auf Rang fünf in der Liga braucht Hansa dringend einen Sieg, um sich noch für die kommende DFB-Pokal-Saison zu qualifizieren.

Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.