Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Parma heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Parma. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen finden etliche Testspiele statt. Im Zuge dessen geht am Samstag das Aufeinandertreffen Galatasaray vs. Parma über die Bühne. Der amtierende türkische Meister misst sich mit einem Rückkehrer in die italienische Serie A. Die Begegnung steigt in der Linzer Raiffeisen Arena.

Für Galatasaray kommt das Testspiel gegen Parma drei Tage nach einem 2:1 gegen einen weiteren italienischen Erstligisten, Lecce. Das Team von Okan Buruk hatte in der Vorbereitung zunächst ein 2:3 gegen LASK Linz und ein 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf verzeichnet. Anschließend hatte der amtierende türkische Meister Trencin mit 4:1 bezwungen.

Parma, das als Meister der Serie B 2023/24 nach drei Jahren ins Oberhaus zurückgekehrt war, bestritt in diesem Sommer bislang zwei Partien. In der ersten davon war die Mannschaft von Fabio Pecchia gegen den FC Lugano mit 1:3 unterlegen. Anschließend bezwang sie vor einer Woche Antwerp FC mit 2:1.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel Galatasaray vs. Parma heute.