Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Lecce heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Lecce. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen stehen im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison zahlreiche Testspiele auf dem Programm. Im Zuge dessen findet am Mittwoch die Partie Galatasaray vs. Lecce statt. Der amtierende türkische Meister tritt gegen den 14. der italienischen Serie A 2023/24 an. Das Aufeinandertreffen geht in der Linzer Raiffeisen Arena über die Bühne.

Galatasaray bestreitet sein viertes Testspiel in der laufenden Vorbereitung, die bisher für die Elf von Okan Buruk weitgehend enttäuschend verlief. Zunächst hatte der amtierende türkische Meister gegen LASK Linz mit 2:3 und gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:5 verloren. Am Donnerstag gelang dann immerhin ein 4:1 gegen Trencin.

Lecce, das die Serie A 2023/24 als 14. abschloss, absolviert seine fünfte Partie in Hinblick auf die kommende Spielzeit. Nach insgesamt 17 Treffern gegen zwei Amateurmannschaften bezwang das Team von Luca Gotti am Samstag Werder Bremen mit 3:0.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel Galatasaray vs. Lecce.