Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Fortuna Düsseldorf. Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen stehen viele Testspiele auf dem Programm. Hierbei kommt es Montag zur Begegnung Galatasaray vs. Fortuna Düsseldorf. Der Vorjahres-Dritte in der 2. Bundesliga fordert in einem Teil der Summer Series Upper Austria den türkischen Meister heraus. Die Raiffeisen Arena, die Heimstätte von LASK Linz, dient als Schauplatz.

Für Galatasaray handelt es sich um die erste Partie seit einem 3:1 bei Konyaspor am letzten Spieltag in der Süper Lig 2023/24. Damit feierte die Elf von Okan Buruk den 18. Sieg binnen 19 Meisterschaftsspielen. Die Gelb-Roten krönten sich mit 102 Punkten aus 38 Spielen zum Meister.

Fortuna Düsseldorf bestreitet das dritte Testspiel in dieser Vorbereitung. Die Mannschaft von Daniel Thioune hatte am 7. Juli den Holzheimer SG mit 3:0 bezwungen. Am Freitag folgte ebenfalls in Oberösterreich ein 4:0 gegen Diosgyör.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel Galatasaray vs. Fortuna Düsseldorf.