Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Fenerbahce. Doch wer zeigt / überträgt die Süper Lig heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der türkischen Süper Lig finden die Partien des 25. Spieltags statt. Hierbei geht am Montag das Derby Galatasaray vs. Fenerbahce über die Bühne. Die Löwen und die Gelben Kanarienvögel, die bislang 63 und 57 Punkte mitnahmen, treffen im Rams Park aufeinander.

Galatasaray setzte sich vor einer Woche bei Rizespor mit 2:1 durch. Damit gelang der Elf von Okan Buruk der neunte Dreier binnen zehn Süper-Lig-Partien. Ab Ende Januar hatten die Löwen etwa zwei 1:0 gegen Konyaspor sowie bei Gaziantep und ein 3:0 gegen Adana Demirspor eingefädelt.

Fenerbahce hatte zuletzt am 20. Dezember mit einem 1:1 bei Eyüpspor Punkte liegen lassen. Anschließend gewann die Mannschaft von Jose Mourinho bisher sieben Liga-Auftritte am Stück. Zuletzt fädelten die Gelben Kanarienvögel zwei 3:2 gegen Göztepe sowie gegen Rizespor, ein 2:0 bei Alanyaspor und ein 3:1 gegen Kasimpasa ein.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Galatasaray vs. Fenerbahce.