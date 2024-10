Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Besiktas im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Galatasaray vs. Besiktas. Doch wer zeigt / überträgt das Derby heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen gehen in der türkischen Süper Lig die Partien des zehnten Spieltags über die Bühne. Im Zuge dessen findet am Montag das Derby Galatasaray vs. Besiktas statt. Die Istanbuler Stadtrivalen, die bisher 25 und 20 Punkte holten, treffen im Rams Park aufeinander.

Galatasaray setzte sich am 19. Oktober bei Antalyaspor mit 3:0 durch. Nach einem Doppelpack von Mauro Icardi (10., 52.) netzte Victor Osimhen in der 92. Minute ein. Damit gelang der Elf von Okan Buruk der achte Dreier binnen neun Süper-Lig-Auftritten.

Besiktas feierte am 20. Oktober einen 2:0-Heimerfolg gegen Konyaspor. Hierbei schossen Ciro Immobile (20.) und Rafa (45.) die Schwarzen Adler zum dritten Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen. Im jüngsten Liga-Auswärtsspiel hatte das Team von Giovanni van Bronckhorst ein 1:1 gegen Gaziantep FK verzeichnet.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Derby Galatasaray vs. Besiktas heute im LIVE STREAM und live im TV.