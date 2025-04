Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen heute im Live Stream und live im TV?

Heute findet das Halbfinale Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen statt. Doch könnt Ihr den Mittelrheinpokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Halbfinale des Mittelrheinpokals geht das Duell Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen über die Bühne. Hierbei treffen der Sechste in der Regionalliga West und der Elfte in der 3. Liga aufeinander. Die Partie findet im Südstadion statt.

Das Viertelfinale des Mittelrheinpokals ging am 5. März über die Bühne. Hierbei setzte sich Fortuna Köln gegen Eintracht Hohkeppel mit 1:0 durch. Zuvor hatte das Team von Markus von Ahlen auswärts Pesch mit 4:1 sowie Vichttal mit 4:0 bezwungen.

Alemannia Aachen hatte zunächst bei Horremer mit 1:0 sowie im Achtelfinale nach der Verlängerung bei Hoffnungsthal mit 4:1 gewonnen. Anschließend bezwang die Mannschaft von Heiner Backhaus ebenfalls auswärts Düren Merzenich mit 3:1.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Halbfinales Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen im Mittelrheinpokal.