Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. Besiktas heute im LIVE STREAM und TV? Übertragung der Süper Lig in Deutschland

Heute findet das Istanbuler Derby Fenerbahce vs. Besiktas statt. Doch könnt Ihr das Spiel in der Süper Lig heute im LIVE STREAM und TV sehen?

In der Süper Lig 2023/24 gehen die Partien des 34. Spieltags über die Bühne. Hierbei steigt am Sonntag das Istanbuler Derby Fenerbahce vs. Besiktas. Die Begegnung findet im Sükrü Saracoglu Stadi statt. Die Gelb-Dunkelblauen und die Schwarzen Adler halten bei 86 und 51 Punkten.

Nach einer 2:3-Heimniederlage gegen Trabzonspor von Anfang November hatte sich Fenerbahce mit einer Nullnummer bei Adana Demirspor in eine Länderspiel-Pause verabschiedet. Danach hatte das Team von Ismail Kartal in 20 Süper-Lig-Auftritten 17 Siege und drei Unentschieden erreicht. Am Sonntag fuhren die Gelb-Dunkelblauen ein 2:2 bei Sivasspor ein.

Für Besiktas kommt das Derby bei Fenerbahce vier Tage nach einem 0:0 im Pokal bei Ankaragücü. Am 19. April hatte die Elf von Serdar Topraktepe gegen denselben Gegner aus der Hauptstadt einen 2:0-Heimerfolg gefeiert. Damit waren die Schwarzen Adler nach drei Niederlagen und nach zwei 1:1 bei Istanbul Basaksehir sowie gegen Samsunspor auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Fenerbahce vs. Besiktas in der Süper Lig.