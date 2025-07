Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. Silkeborg heute im Live Stream und live im TV?

Am Dienstag findet die Partie FC St. Pauli vs. Silkeborg statt. Doch wo könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Die Vorbereitungen auf die neue Saison sind im vollen Gange, und auch in diesen Tagen steigen zahlreiche Testspiele. Hierbei messen sich am Dienstag unter anderem der FC St. Pauli und Silkeborg. Die Partie steigt auf dem Platz A im Uwe Seeler Fußball Park in Bad Malente.

Der FC St. Pauli absolviert das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Trainingslager in Österreich. Überdies brennt die Elf von Alexander Blessin nach einem 0:1 gegen den SV Drochtersen/Assel vom Samstag auf Wiedergutmachung. Zuvor hatten die Kiezkicker GW Firrel mit 10:0 bezwungen.

Nun trifft der FC St. Pauli auf den Siebten der dänischen SuperLiga 2024/25. Für Silkeborg stellt die Begegnung in Bad Malente die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt bei Bröndby dar. Zuletzt bezwang die Mannschaft von Kent Nielsen am Samstag den drittklassigen Thisted FC mit 3:1.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels FC St. Pauli vs. Silkeborg.