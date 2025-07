Am Sonntag trifft der amtierende englische Meister Liverpool im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Preston North End. Florian Wirtz könnte nach seinem Sommer-Wechsel erstmals im Kader stehen. GOAL verrät Euch, wer die Partie live im TV und Live Stream überträgt.

Der FC Liverpool bestreitet am heutigen Sonntag, dem 13. Juli, sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung. Anstoß der Partie bei Preston North End ist um 16 Uhr. Im Mittelpunkt des Spiels steht jedoch nicht nur der sportliche Auftakt: Mit verschiedenen Aktionen wird der verstorbenen Brüder Diogo Jota und André Silva gedacht, die in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen sind.

GOAL verrät Euch, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.