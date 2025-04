Wer zeigt / überträgt FC Grimma vs. Lok Leipzig heute im Live Stream und live im TV?

Heute findet das Halbfinale FC Grimma vs. Lok Leipzig statt. Doch könnt Ihr den Sachsenpokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Halbfinale des Sachsenpokals steht das Aufeinandertreffen FC Grimma vs. Lok Leipzig auf dem Programm. Hierbei treten der Zwölfte in der Oberliga NOFV-Süd und der Spitzenreiter in der Regionalliga Nordost gegeneinander an. Die Partie geht im Husarensportpark über die Bühne.

Die Viertelfinalduelle im Sachsenpokal stiegen Ende März. Im Zuge dessen löste der FC Grimma am 22. März mit einem 7:0 bei Motor Marienberg erstmals ein Halbfinal-Ticket. Zuvor war das Team von Rene Behring mit einem 3:2 gegen Plauen sowie einem 1:0 gegen Eilenburg in den Sachsenpokal gestartet. Im November war dem Oberligisten ein 7:1 in Oderwitz gelungen.

Lok Leipzig entschied am 23. März ein Derby bei Chemie Leipzig mit 4:1 für sich. Für die Mannschaft von Jochen Seitz hatte die Pokalsaison mit einem 2:1 bei Taucha 99 und einem 12:0 gegen den TSV Rotation begonnen. Im Achtelfinale hatten sich die Eisenbahner bei Budissa Bautzen mit 3:1 durchgesetzt.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Halbfinales FC Grimma vs. Lok Leipzig im Sachsenpokal.