Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. WSG Tirol im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie FC Bayern vs. WSG Tirol. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen finden weitere Vorbereitungsspiele in Hinblick auf die Bundesliga 2024/25 statt. Im Zuge dessen geht das Aufeinandertreffen FC Bayern vs. WSG Tirol über die Bühne. Der Sportpark Unterhaching fungiert als Schauplatz.

Der FC Bayern absolviert gegen die WSG Tirol die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt. Die Elf von Vincent Kompany bezwang im August zweimal Tottenham Hotspur, wobei einem 2:1 in Seoul ein 3:2 in London folgte. Die Gäste haben zwei Partien in der österreichischen Bundesliga in den Beinen. Hierbei erreichte das Team von Philipp Semlic ein 2:1 in Altach sowie eine Nullnummer gegen den Grazer AK.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels FC Bayern vs. WSG Tirol heute.