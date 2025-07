Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Vissel Kobe heute im Live Stream und live im TV?

Barcelona testet am Sonntagmittag in Japan gegen Vissel Kobe. Wird die Partie live im Stream oder TV übertragen?

Der FC Barcelona absolviert am Sonntagmittag das erste von drei Testspielen während seiner Asien-Tour. In Japan treffen Lamine Yamal und Co. ab 12 Uhr deutscher Zeit auf den japanischen Erstligisten Vissel Kobe, für den einst Barca-Legende Andres Iniesta spielte.

Um die Partie gab es zuletzt Verwirrung, da Barcelona sie zunächst absagte, sie nun aber doch stattfindet. Doch für alle Barca-Fans, die heute gerne zugeschaut hätten, wie sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in der Sommervorbereitung präsentiert, gibt es schlechte Nachrichten: Denn entgegen vorheriger Pläne wird Barcelona gegen Vissel Kobe am Sonntag nicht im Live Stream oder live im TV übertragen. Weitere Infos dazu folgen.