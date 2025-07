Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. VSG Altglienicke heute im Live Stream und live im TV?

Am Freitag findet die Partie Energie Cottbus vs. VSG Altglienicke statt. Doch könnt Ihr den Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison stehen an diesem Wochenende mehrere Testspiele auf dem Programm. Hierbei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen Energie Cottbus und der VSG Altglienicke. Die Sportanlage des SV Dissenchen dient als Schauplatz dieser Partie.

Für Energie Cottbus steht das vierte Testspiel in diesem Sommer auf dem Programm. Die ersten drei Partien bestritt die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz Ende Juni. Hierbei folgten einem 25:0 Wacker Schönwalde vom 27. Juni ein 26:0 gegen die SpVgg Finsterwalde sowie ein 8:0 gegen Blau-Weiss Wittichenau.

Nun tritt der Vierte der 3. Liga 2024/25 gegen den Neunten der vergangenen Regionalliga Nordost an. Bei der VSG Altglienicke folgte Ersan Parlatan dem Interimstrainer Dan Twardzik nach. Im bislang einzigen Testspiel in dieser Vorbereitung gelang am 28. Juni ein 5:1 gegen Tasmania Berlin.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testpiels Energie Cottbus vs. VSG Altglienicke im Testspiel.