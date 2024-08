Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt das Derby Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel im LIVE STREAM und live im TV?

In Hinblick auf die Bundesliga 2024/25 und auf die erste Pokalrunde finden in diesen Tagen zahlreiche Testspiele statt. Hierbei steigt am Mittwoch das Derby Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt. Die Partie geht in der PSD Bank Arena, der Heimstätte des Regionalligisten, über die Bühne.

Eintracht Frankfurt bestreitet dieses Testspiel nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in den USA. Genau genommen hatte die Elf von Dino Toppmöller ihre erste Partie in Übersee in Mexiko bei Juarez mit 2:1 gewonnen. Vor einer Woche setzten sich die Adler gegen Louisville City mit 4:0 durch.

Der FSV Frankfurt hat schon zwei Meisterschaftsspiele in der Regionalliga Südwest in den Beinen. Hierbei verzeichnete das Team von Tim Görner ein 1:1 gegen den TSV Steinbach und am Samstag ein 0:5 bei den Offenbacher Kickers. Zuvor hatten die Schwarz-Blauen unter anderem ein 1:0 gegen den SV Darmstadt erreicht.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt.