Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Freiburg heute im Live Stream und live im TV?

Am Freitag findet die Partie Dynamo Dresden vs. SC Freiburg statt. Doch wo könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Auch in diesen Tagen gehen zahlreiche Testspiele über die Bühne. Im Zuge dessen steht am Freitag (25. Juli) unter anderem die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SC Freiburg auf dem Programm. Diese findet in der Sportanlage Golm im österreichischen Schruns statt.

Für Dynamo Dresden stellt die Begegnung gegen den SC Freiburg die Generalprobe für den Zweitliga-Auftakt dar. Dann gastiert der Aufsteiger am 3. August bei Greuther Fürth. Beim Volkswagen Sachsen Cup am Sonntag verzeichnete die Elf von Thomas Stamm eine Nullnummer gegen den FSV Zwickau und ein 0:2 gegen den VfL Wolfsburg. Zuvor hatte sie etwa am 13. Juli bei Slavia Prag mit 2:4 verloren.

Der SC Freiburg bestreitet hingegen sein drittes Testspiel in dieser Vorbereitung. Beim ersten Auftritt am 11. Juli hatte sich die Mannschaft von Julian Schuster gegen den SV Sandhausen mit 2:1 durchgesetzt. Am Freitag bezwangen die Breisgauer den österreichischen Bundesligisten aus Altach mit 3:0.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels Dynamo Dresden vs. SC Freiburg.