Am heutigen Donnerstag (19. Februar) kommt es im Hinspiel der Europa-League-Playoffs zum Aufeinandertreffen zwischen Dinamo Zagreb und KRC Genk. Im Maksimir in Zagreb geht es um 18.45 Uhr los. Halil Umut Meler aus der Türkei wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung im TV und LIVE STREAM.
Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV?
Ihr könnt das Duell heute live und exklusiv bei RTL+ sehen.
Die Vorberichterstattung zur Europa League startet heute um 18.10 Uhr. Dinamo Zagreb vs. KRC Genk wird heute von Max Giesen kommentiert.
Fans der Konferenz sehen die Partie ebenfalls in der RTL+-Konferenz am Donnerstag. Hier kommentiert Peter Reichert die Partie aus Zagreb.
Hierfür benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo.
Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos
- Begegnung: Dinamo Zagreb vs. KRC Genk
- Wettbewerb: Europa League
- Runde: Playoff-Hinspiel
- Datum: 19. Februar 2026
- Uhrzeit: 18.45 Uhr
- Ort: Maksimir (Zagreb)
- Übertragung:RTL+
Europa League Playoffs: Alle heutigen Spiele im Überblick
Uhrzeit Begegnung 18.45 Uhr Fenerbahce SK – Nottingham Forest 18.45 Uhr PAOK – Celta Vigo 18.45 Uhr Dinamo Zagreb – KRC Genk 18.45 Uhr Brann Bergen – FC Bologna 21.00 Uhr Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest 21.00 Uhr Celtic Glasgow – VfB Stuttgart 21.00 Uhr Panathinaikos – Viktoria Pilsen 21.00 Uhr Lille OSC – Roter Stern Belgrad
Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links
