Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Dinamo ZagrebGetty
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV?

In der Europa League kommt es heute zum Duell zwischen Dinamo Zagreb und KRC Genk. Wer die Partie live zeigt, verrät Euch GOAL.

Am heutigen Donnerstag (19. Februar) kommt es im Hinspiel der Europa-League-Playoffs zum Aufeinandertreffen zwischen Dinamo Zagreb und KRC Genk. Im Maksimir in Zagreb geht es um 18.45 Uhr los. Halil Umut Meler aus der Türkei wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

Sport live sehenJetzt anmelden!

GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung im TV und LIVE STREAM.

  • Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV?

    Ihr könnt das Duell heute live und exklusiv bei RTL+ sehen.

    Die Vorberichterstattung zur Europa League startet heute um 18.10 Uhr. Dinamo Zagreb vs. KRC Genk wird heute von Max Giesen kommentiert.

    Fans der Konferenz sehen die Partie ebenfalls in der RTL+-Konferenz am Donnerstag. Hier kommentiert Peter Reichert die Partie aus Zagreb.

    Hierfür benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo.

    • Werbung

  • Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

    • Begegnung: Dinamo Zagreb vs. KRC Genk
    • Wettbewerb: Europa League
    • Runde: Playoff-Hinspiel
    • Datum: 19. Februar 2026
    • Uhrzeit: 18.45 Uhr
    • Ort: Maksimir (Zagreb)
    • Übertragung:RTL+

  • Europa League Playoffs: Alle heutigen Spiele im Überblick

    UhrzeitBegegnung
    18.45 UhrFenerbahce SK – Nottingham Forest
    18.45 UhrPAOK – Celta Vigo
    18.45 UhrDinamo Zagreb – KRC Genk
    18.45 UhrBrann Bergen – FC Bologna
    21.00 UhrLudogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest
    21.00 UhrCeltic Glasgow – VfB Stuttgart
    21.00 UhrPanathinaikos – Viktoria Pilsen
    21.00 UhrLille OSC – Roter Stern Belgrad

  • Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

Europa League
Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
Genk crest
Genk
GNK
0