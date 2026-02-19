Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. KRC Genk heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Duell heute live und exklusiv bei RTL+ sehen.

Die Vorberichterstattung zur Europa League startet heute um 18.10 Uhr. Dinamo Zagreb vs. KRC Genk wird heute von Max Giesen kommentiert.

Fans der Konferenz sehen die Partie ebenfalls in der RTL+-Konferenz am Donnerstag. Hier kommentiert Peter Reichert die Partie aus Zagreb.

Hierfür benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo.