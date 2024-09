Die deutsche Nationalmannschaft zeigte zuletzt starke Leistungen. GOAL zeigt Euch, wer die Spiele des DFB-Teams live im TV und im Livestream zeigt.

In Deutschland wurde spätestens bei der Heim-EM 2024 eine neue Euphorie um die Nationalmannschaft entfacht.

In den beiden ersten Spielen der Nations League gegen Ungarn und die Niederlande zeigte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann anschließend weiter ansehnlichen Fußball und dass mit ihm in Zukunft wieder in der Weltspitze zu rechnen ist.

Doch wer überträgt die Länderspiele von Deutschland im TV und im Livestream? Diese und noch weitere Infos zum Nationalteam hat GOAL für euch.