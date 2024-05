Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Polen? Frauen EM Qualifikation im LIVE STREAM und TV

Heute steigt das Spiel Deutschland vs. Polen. Doch wo läuft die Frauen EM Qualifikation heute im LIVE STREAM und TV?

Heute finden in der Frauen EM-Qualifikation die Partien des dritten Spieltags statt. Hierbei kommt es zum Aufeinandertreffen Deutschland vs. Polen. Die DFB-Frauen und die Weiß-Roten belegen im FIFA-Ranking vom 15. März den fünften und den 29. Platz. Das Rostocker Ostseestadion dient als Austragungsort.

Deutschland hatte am 28. Februar ein 2:0 in den Niederlanden gefeiert. Danach startete das Team des Interimstrainers Horst Hrubesch am 5. April mit einem 3:2 in Österreich in die EM-Qualifikation. Vier Tage später fädelten die DFB-Frauen mit einem 3:1 gegen Island den dritten Sieg am Stück ein.

Hingegen verlor Polen drei seiner jüngsten vier Länderspiele. Die Elf von Nina Patalon hatte Ende Februar gegen die Schweiz ein 1:4 und ein 1:0 verzeichnet. Danach unterlagen die Weiß-Roten in der EM-Qualifikation in Island (0:3) und gegen Österreich (1:3).

