Wer zeigt / überträgt Delay Sports Berlin vs. BFC Dynamo im LIVE STREAM und live im TV?

Am Samstag findet das Achtelfinale Delay Sports Berlin vs. BFC Dynamo statt. Doch könnt Ihr den Berliner Landespokal im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Berliner Landespokal geht das Aufeinandertreffen Delay Sports Berlin vs. BFC Dynamo über die Bühne. Es treten der Zweite in der Kreisliga A Staffel 2 und der Achte in der Regionalliga Nordost gegeneinander an. Die Begegnung steigt im Sportforum Hohenschönhausen.

Die Drittrunden-Partien fanden Mitte Oktober statt. Hierbei setzte sich Delay Sports Berlin nach Verlängerung gegen Polar Pinguin mit 2:1 durch. BFC Dynamo gewann beim Oberligisten SV Lichtenberg mit 5:0.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Achtelfinales Delay Sports Berlin vs. BFC Dynamo im Berliner Landespokal.