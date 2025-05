Wer zeigt / überträgt das Finale der Premier League of Darts heute im Live Stream und live im TV?

Am heutigen Donnerstag fällt die Entscheidung in der Premier League of Darts. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung im TV und LIVE STREAM.

Von Februar bis Mai duellieren sich acht der besten Darts-Profis der Welt an insgesamt 17 Donnerstagabenden – Woche für Woche in wechselnden Städten. Am heutigen 29. Mai kommt es in London zum großen Showdown: Das Finale der Premier League of Darts steht an. In der O2 Arena beginnt das erste Halbfinale um 20:15 Uhr. Mit Luke Littler, Luke Humphries, Nathan Aspinall und Gerwyn Price kämpfen vier Topstars um den prestigeträchtigen Titel.

Wer sich um die Übertragung kümmert, erfahrt Ihr hier bei GOAL.