Celtic Glasgow empfängt den FC Bayern München in der Champions League. Bei GOAL erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und Stream gezeigt wird.

Im Celtic Park in Glasgow steigt am heutigen Mittwoch, dem 12. Februar, eine besondere Partie: Es geht um das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Celtic Glasgow und dem FC Bayern München, das um 21 Uhr angestoßen wird.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Celtic Glasgow vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM und TV schauen könnt.