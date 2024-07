Wer zeigt / überträgt BVB Testspiel heute live? Borussia Dortmund vs. DEW21 Auswahl im LIVE STREAM und live im TV

Heute steigt das erste Testpiel des BVB in der Sommerpause. Wer zeigt / überträgt die Partie heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen finden die ersten Testspiele in Hinblick auf die Bundesliga 2024/25 statt. Hierbei kommt es zur Partie Borussia Dortmund vs. DEW21 Auswahl. Das Montanhydraulik Stadion in Holzwickede dient als Kulisse.

Für Borussia Dortmund handelt es sich gleichzeitig um das erste Testspiel seit der Beförderung von Nuri Sahin zum Cheftrainer. Die EM-Teilnehmer werden nicht zum Einsatz kommen, aber alles deutet etwa auf einen Einsatz von Julian Brandt hin.

Der Dortmunder Energie- und Wasserversorger DEW21 ist fungiert als Sponsor und Veranstalter der Begegnung unter dem Motto „DEW21-Traumspiel“. Im Zuge dessen stellte er einen Kader mit Amateurfußballern ab der Kreisliga A aufwärts zusammen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel Borussia Dortmund vs. Amateur Auswahl.