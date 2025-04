Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie BVB vs. FC Barcelona. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Champions League 2024/25 finden die Rückspiele des Viertelfinales statt. Im Zuge dessen geht am Dienstag etwa das Duell Borussia Dortmund vs. FC Barcelona über die Bühne. Im Hinspiel vor sechs Tagen unterlag der BVB bei den Blaugrana mit 0:4.

Borussia Dortmund hatte die Ligaphase mit 15 Zählern als Zehnter beendet. Anschließend hatte die Elf von Niko Kovac im Playoff zur K.-o.-Phase gegen Sporting Lissabon ein 3:0 und im Signal Iduna Park eine Nullnummer erreicht. Im Achtelfinale hatte der BVB OSC Lille dank eines 1:1 und eines 2:1 in Frankreich bezwungen.

Der FC Barcelona hatte in der Ligaphase 19 Punkte mitgenommen und sich direkt für die K.-o.-Phase qualifiziert. Anschließend hatte sich die Elf von Hansi Flick im Achtelfinale gegen Benfica Lissabon durchgesetzt. Nach einem 1:0 in Portugal haben die Blaugrana vor heimischer Kulisse mit 3:1 gewonnen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Borussia Dortmund vs. FC Barcelona.