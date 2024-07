Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Erzgebirge Aue heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Erzgebirge Aue. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In Hinblick auf die neue Saison gehen in diesen Tagen zahlreiche Testspiele über die Bühne. Hierbei steigt am Mittwoch die Partie Borussia Dortmund vs. Erzgebirge Aue. Die Begegnung findet im Erzgebirgsstadion, der Heimstätte des Drittligisten, statt.

Borussia Dortmund bestreitet sein zweites Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin. Der erste Auftritt ging am Freitag über die Bühne, wobei der BVB eine Auswahl von Amateurfußballern mit 7:1 bezwang. Felix Nmecha (5., 7.), der Jugendspieler Almugera Kabar (64.), Youssoufa Moukoko (76., 84.), Ayman Azhil (78.) und der U17-Weltmeister Paris Brunner (88.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Erzgebirge Aue setzte sich am Freitag gegen den Regionalliga-Aufsteiger aus Plauen mit 4:0 durch. Damit gelang dem Team von Pavel Dotchev im dritten Testspiel der zweite Sieg. Nach einem 5:0 gegen Glenavon aus Nordirland hatten die Lila-Weißen gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz mit 0:4 verloren.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels BVB (Borussia Dortmund) vs. Erzgebirge Aue.