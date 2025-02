Wer zeigt / überträgt Biathlon WM heute live? Mixed-Staffel live im Free TV und im LIVE STREAM

Bei der Biathlon WM in Lenzerheide steigt heute die 4 x 6 km Mixed-Staffel. Ab wann könnt Ihr Biathlon im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen geht in der schweizerischen Lenzerheide die Biathlon WM über die Bühne. Hierbei findet am Mittwoch die 4 × 6 km Mixed-Staffel statt. Alle Wettkämpfe steigen in der Roland Arena.

Die Biathlon WM live bei DAZN

Im Biathlon Weltcup 2024/25 wurden bisher zwei 4 × 6 km Mixed-Staffeln ausgetragen. Zuletzt belegte das deutsche Team am 12. Januar vor heimischer Kulisse in Oberhof den fünften Platz. Die Mannschaften aus Schweden, Frankreich und Norwegen stiegen aufs Podest.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung von der 4 × 6 km Mixed-Staffel bei der Biathlon WM.