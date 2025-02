Wer zeigt / überträgt Biathlon WM Einzel Männer heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Bei der Biathlon WM in Lenzerheide steigt heute das 20 km Einzel der Männer. Ab wann könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen fungiert die schweizerische Lenzerheide als Kulisse der Biathlon WM. Hierbei steht am Mittwoch das 20 km Einzel der Männer auf dem Programm. Alle Wettkämpfe gehen in der Roland Arena über die Bühne.

Die Biathlon WM live bei DAZN

Im Biathlon Weltcup 2024/25 fanden bisher zwei Einzel der Männer statt. Das Zweite davon ging am 15. Januar in Ruhpolding über die Bühne, wobei Justus Strelow den elften Platz belegte. Der Norweger Vebjoern Soerum setzte sich vor dem Franzosen Emilien Claude und vor dem Letten Andrejs Rastorgujevs durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 20 km Einzel der Männer bei der Biathlon WM.