Wer zeigt / überträgt Biathlon Sprint der Männer heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof steigt heute der 10 km Sprint der Männer. Wo könnt Ihr Biathlon im TV und LIVE STREAM sehen?

In dieser Woche macht der Biathlon-Weltcup in Oberhof Station. Hierbei geht am Freitag der 10 km Sprint der Männer über die Bühne. Alle Rennen finden in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig statt.

Der Biathlon Weltcup live bei DAZN

Es handelt sich um den vierten 10 km Sprint der Männer im Biathlon-Weltcup 2024/25. Zum Auftakt im finnischen Kontiolahti war mit Philipp Nawrath ein Deutscher als Dritter aufs Podest gestiegen. Am 19. Dezember im französischen Annecy-Le Grand-Bornand belegte Nawrath den sechsten Platz. Martin Uldal und Johannes Thingnes Boe sorgten für einen norwegischen Doppelsieg. Dahinter wurde der Schwede Sebastian Samuelsson Dritter.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 10 km Sprint der Männer im Biathlon Weltcup.