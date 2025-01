Wer zeigt / überträgt Biathlon Massenstart Männer und Frauen heute live im TV und im LIVE STREAM?

Beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding steigen heute die Massenstarts der Männer und der Frauen. Ab wann könnt Ihr sie im TV und LIVE STREAM sehen?

Ruhpolding fungiert in dieser Woche als Schauplatz des Biathlon Weltcups. Im Zuge dessen steigen am Sonntag die Massenstarts der Männer und der Frauen. Das 15 km Rennen der Männer und der 12,5 km Lauf der Frauen finden in der Chiemgau-Arena statt.

Die ersten Massenstarts waren am 8. Dezember in Kontiolahti über die Bühne gegangen. In Finnland hatte bei den Männern der Deutsche Danilo Riethmüller den vierten Rang belegt. Die Franzosen Eric Perrot sowie Quentin Fillon Maillet und der Norweger Sturla Holm Laegreid hatten die Podestplätze erreicht. Bei den Frauen war Franziska Preuß hinter der Schwedin Elvira Öberg und der Französin Julia Simon auf dem dritten Rang gelandet.

Zwei Wochen später, am 22. Dezember, gelang den deutschen Frauen im französischen Annecy-Le Grand-Bornand ein Doppelsieg. Hinter Selina Grotian und Preuß erreichte die Slowakin Paulina Batovska Fialkova den dritten Platz. Bei den Männern holte sich Riethmüller zwischen den Norwegern Tarjei Boe und Johannes Thingnes Boe den zweiten Platz.

GOAL liefert die Informationen zu den Massenstarts der Männer sowie der Frauen im Biathlon Weltcup.