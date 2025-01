Wer zeigt / überträgt Biathlon heute live? Sprint der Frauen in Oberhof im LIVE STREAM und live im Free TV

Beim Biathlon Weltcup in Oberhof steigt heute der 7,5 km Sprint der Frauen. Ab wann könnt Ihr ihn heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Der Biathlon Weltcup gastiert in dieser Woche in Oberhof. Hierbei steht am Donnerstag der 7,5 km Sprint der Frauen auf dem Programm. Die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig fungiert als Austragungsstätte.

Der Biathlon Weltcup live bei DAZN

Es steht der vierte 7,5 km Sprint der Frauen im Biathlon Weltcup 2024/25 auf Programm. Franziska Preuß lacht sowohl im Gesamt- als auch im Sprintweltcup von der Tabellenspitze. Am 20. Dezember im französischen Annecy-Le Grand-Bornand erreichte sie im dritten Sprint den zweiten Platz. Zudem stiegen die Lokalmatadorinnen Justine Braisaz-Bouchet und Anamarija Lampic aufs Podest.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 7,5 km Sprint der Frauen im Biathlon Weltcup heute im LIVE STREAM und live im Free TV.