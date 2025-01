Wer zeigt / überträgt Biathlon heute live? Staffel der Frauen in Ruhpolding im Free TV und im LIVE STREAM

Beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding steigt heute die 4 × 6 km Staffel der Frauen. Ab wann könnt Ihr es heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen gehen die Wettkämpfe des Biathlon Weltcups in Ruhpolding über die Bühne. Hierbei steht am Samstag die 4 × 6 km Staffel der Frauen auf dem Programm. Hierfür dient die Chiemgau-Arena als Schauplatz.

Die zweite 4 × 6 km Staffel der Frauen im Biathlon Weltcup 2024/25 fand am 15. Dezember in Hochfilzen statt. Hierbei setzten sich Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Franziska Preuß durch. Überdies stiegen die Teams aus Frankreich sowie Schweden aufs Podest.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung von der 4 × 6 km Staffel der Frauen im Biathlon Weltcup.