Wer zeigt / überträgt Biathlon heute live? Sprint Männer bei der WM im LIVE STREAM und live im Free TV

Bei der Biathlon WM in Lenzerheide steigt heute der 10 km Sprint der Männer. Ab wann könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen dient Lenzerheide in der Schweiz als Schauplatz der Biathlon WM. Im Zuge dessen geht am Samstag der 10 km Sprint der Männer über die Bühne. Alle Rennen finden in der Roland Arena statt.

Die Biathlon WM live bei DAZN

Im Biathlon Weltcup 2024/25 stiegen bislang fünf Sprints der Männer. Mit Philipp Nawrath belegt ein Deutscher den sechsten Platz im Sprintweltcup, der vom norwegischen Team dominiert wird. Genauer gesagt, zählen Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe und Martin Uldal zu den Top 3. Der jüngste Sprint der Männer fand am 24. Januar in Antholz statt. In Südtirol setzte sich ein weiterer Norweger, Tarjei Boe, vor Laegreid und dem Italiener Tommaso Giacomel durch.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 10 km Sprint der Männer bei der Biathlon WM.