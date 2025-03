Wer zeigt / überträgt Biathlon heute live? Sprint der Männer (Nove Mesto) im LIVE STREAM und live im Free TV

Beim Biathlon Weltcup in Nove Mesto steigt heute der 10 km Sprint der Männer. Ab wann könnt Ihr ihn heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen gastiert der Biathlon Weltcup in Nove Mesto. Im Zuge dessen geht am Donnerstag der 10 km Sprint der Männer über die Bühne. Alle Rennen werden in der Vysocina Arena ausgetragen.

Der Biathlon Weltcup live bei DAZN

Es handelt sich um die erste Station nach der Biathlon WM in der Lenzerheide. Dort setzte sich im 10 km Sprint der Männer der Norweger Johannes Thingnes Boe vor dem US-Amerikaner Campbell Wright und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet durch. Mit Philipp Nawrath landete der beste Deutsche auf dem 18. Platz. Im Sprintweltcup belegt er allerdings den sechsten Rang.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 10 km Sprint der Männer im Biathlon Weltcup.