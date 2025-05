Eintracht Mahlsdorf trifft im Finale des Landespokals Berlin auf den BFC Dynamo. GOAL erklärt Euch, wo Ihr die Partie live mitverfolgen könnt.

Im Endspiel des Landespokals in Berlin stehen sich am heutigen Samstag (24. Mai) der BFC Dynamo und die Eintracht Mahlsdorf gegenüber. Der Anstoß erfolgt um 12.30 Uhr, der Gewinner qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals in der Saison 2025/26.

Gespielt wird im Mommsenstadion. Im Halbfinale wurden der BFC Preussen und Altglienicke ausgeschaltet.

GOAL hat alle Infos zur Übertragung und zum Spiel für Euch hier.