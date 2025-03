Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen steigen in der Champions League 2024/25 die Rückspiele des Achtelfinales. Im Zuge dessen geht am Dienstag das innerdeutsche Kräftemessen Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München über die Bühne. Das Hinspiel fand am vergangenen Mittwoch statt, wobei die Werkself beim FCB mit 0:3 unterlag.

Bayer Leverkusen hatte in der Ligaphase mit 16 Punkten den sechsten Platz erreicht und sich das direkte Ticket fürs Achtelfinale gesichert. Hierbei hatte die Mannschaft von Xabi Alonso unter anderem alle vier Auftritte in der BayArena für sich entschieden. Ab Ende November hatte die Werkself ein 5:0 gegen RB Salzburg, ein 1:0 gegen Inter Mailand sowie ein 2:0 gegen Sparta Prag eingefädelt.

Der FC Bayern München hatte im Playoff zur K.-o.-Phase Celtic Glasgow dank eines 2:1-Auswärtserfolges und eines 1:1 bezwungen. Die Ligaphase hatte das Team von Vincent Kompany mit 15 Zählern als Zwölfter abgeschlossen. Ebenso wie Bayer Leverkusen hatte der FCB zwölf seiner Punkte zuhause mitgenommen. Demgegenüber waren Niederlagen bei Aston Villa (0:1), Barcelona (1:4) und Feyenoord (0:3) zu Buche gestanden.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München.