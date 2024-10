Wer zeigt / überträgt Ballon d'Or Vergabe heute im LIVE STREAM und live im TV?

Wer gewinnt heute den Ballon d'Or 2024? Ihr könnt die Verleihung in jedem Fall live und sogar kostenlos verfolgen.

Heute ist es so weit! Am Montag (28. Oktober) werden wir erfahren, wer den Ballon d'Or 2024 für den besten Spieler der Welt im vergangenen Jahr erhält.

Die Verleihung des prestigeträchtigen Awards, den in diesem Jahr sicher weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo gewinnen wird, findet am Montagabend in Paris statt. Ab 20 Uhr startet das Hauptevent, die tatsächliche Preisvergabe geht voraussichtlich um 20.45 Uhr über die Bühne.

Die gute Nachricht: Ihr könnt die Verleihung des Ballons d'Or 2024 heute kostenlos im LIVE STREAM und live im TV schauen. Welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst, erfahrt Ihr jetzt.