Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kolumbien? Finale der Copa America heute im LIVE STREAM und live im TV

Heute findet das Finale Argentinien vs. Kolumbien statt. Ab wann und wo könnt Ihr das Endspiel der Copa America heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Bei der Copa America 2024 in den USA steht das Finale auf dem Programm. Hierbei geht in der Nacht auf Montag die Partie Argentinien vs. Kolumbien über die Bühne. Die Begegnung findet im Hard Rock Stadium in Miami Gardens statt. Es messen sich der Erste und der Zwölfte im FIFA-Ranking vom 20. Juni.

Argentinien löste sein Final-Ticket am Mittwoch mit einem 2:0 gegen Kanada. Der von Lionel Scaloni trainierte Weltmeister hatte die Gruppe A mit neun Zählern und vier Punkten mehr als die Canucks abgeschlossen. Danach hatte die Albiceleste im Viertelfinale Ecuador im Elfmeterschießen bezwungen.

Das kolumbianische Nationalteam setzte sich am Donnerstag gegen Uruguay mit 1:0 durch. Die vom Argentinier Nestor Lorenzo betreute Auswahl hatte die Gruppe D mit sieben Zählern und zwei Punkten mehr als Brasilien als Erster beendet. Anschließend hatten die Cafeteros im Viertelfinale ein 5:0 gegen Panama gefeiert.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Finales Argentinien vs. Kolumbien beim Copa America.