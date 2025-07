Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. SV Ried heute im Live Stream und live im TV?

Am Dienstag findet die Partie 1860 München vs. SV Ried statt. Doch könnt Ihr den Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Auch in dieser Woche stehen zahlreiche Testspiele auf dem Programm. Hierbei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und der SV Ried. Das Sportzentrum Putzleinsdorf dient als Schauplatz dieser Partie.

1860 München bestreitet heute seine ersten Testspiele im Rahmen des Trainingslagers in Österreich. Nach einer Partie gegen Artis Brno kommt es also zur Partie gegen die SV Ried. In der letzten Begegnung vor der Abreise hatte die Elf von Patrick Glöckner eine Nullnummer bei Eintracht Bamberg verzeichnet. Zuvor hatte sie den TSV 1862 Grafenau mit 1:0 sowie den TSV 1925 Weyarn mit 15:0 bezwungen.

Nun tritt der Elfte der Drittliga-Saison 2024/25 am Dienstag unter anderem gegen den Rückkehrer in die österreichische Bundesliga an. Für die SV Ried kommt die Partie gegen 1860 München drei Tage nach einem 1:3 gegen Dynamo Dresden. Zuvor hatte die Mannschaft von Maximilian Senft Ende Juni gegen FC Bayern München II mit 0:1 verloren.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels 1860 München vs. SV Ried im Testspiel.