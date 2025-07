Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Fortuna Köln heute im Live Stream und live im TV?

Am Freitag findet das Derby 1. FC Köln vs. Fortuna Köln statt. Doch könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen stehen mehrere Testspiele auf dem Programm. Im Zuge dessen gastiert unter anderem der 1. FC Köln bei Fortuna Köln. Das Südstadion fungiert als Kulisse des Derbys in der Domstadt.

Einen Tag vor der Abreise zum Trainingslager im österreichischen Bad Waltersdorf bestreitet der 1. FC Köln sein zweites Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Den ersten Auftritt unter dem neuen Trainer Lukas Kwasniok absolvierten die Geißböcke bei Bergisch Gladbach 09. Beim Oberligisten gelang ein 7:1.

Nun gastiert der Bundesliga-Rückkehrer beim Sechsten der Regionalliga West 2024/25. Fortuna Köln hat in diesem Sommer fünf Testspiele in den Beinen – und erlitt am Samstag mit einem 0:5 bei Rot-Weiss Essen die erste Niederlage.

Ende Juni hatte die Elf von Matthias Mink den SC Wißkirchen mit 5:0 und TuS Koblenz mit 9:0 bezwungen. Anschließend war der Südstadt-Kult bei einem Blitzturnier in Laubach angetreten. Dort hatte Fortuna Köln ein 3:0 gegen die SG Vordereifel Müllenbach und eine Nullnummer gegen Eintracht Trier verzeichnet.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels 1. FC Köln vs. Fortuna Köln.