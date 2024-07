Einen hat sich Pep Guardiola schon gekrallt! Die Top-Talente bei Olympia 2024 in Paris

Das Fußballturnier bei Olympia 2024 beginnt! Welche Talente sollte man sich anschauen? Und welche großen Namen sind dabei?

In Deutschland erinnern sich viele an die Leistungen von Serge Gnabry bei den olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Für den heutigen Star des FC Bayern München war es ein Durchbruch in der Welt des Profifußballs.

Deutschland wird in Paris nicht dabei sein. Dafür viele spannende Nationen, die in Deutschland kaum beachtet werden. Aber auch Top-Nationen wie Frankreich, Spanien oder Argentinien sind mit am Start. Bei den Männern dürfen bis auf drei Ausnahmen nur U23-Spieler mit dabei sein - auch das verleiht dem Turnier etwas Würze.

Doch wer sind die möglichen Stars von Olympia? Welche Talente können ähnlich wie einst Gnabry auf sich aufmerksam machen? Und welche Top-Spieler sind dabei? GOAL hat einen Überblick.