Wer ist Rekordmeister bei den Frauen? Meiste Titel in der Bundesliga

Wolfsburg und Bayern lieferten sich in der Frauen-Bundesliga spannende Duelle um den Titel. Doch welcher Klub ist Rekordmeister?

Der Titel in der Frauen-Bundesliga ging in der abgelaufenen Saison an den FC Bayern München. Das Team setzte sich mit einem Vorsprung von sieben Zählern gegen den VfL Wolfsburg durch und durfte am Ende nach einer Saison ohne Niederlage verdientermaßen jubeln.

Der FCB und die Wölfinnen sind mit Sicherheit die beiden bekanntesten Frauen-Teams Deutschlands der letzten Jahre. Doch sind sie auch das Maß aller Dinge, wenn es um die Rekord-Anzahl an Bundesliga-Titeln geht?

Wer ist der Rekordmeister in der Frauen-Bundesliga? Hier kommt die Antwort auf diese Frage!